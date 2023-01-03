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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.704,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 5.704,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
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BIST 100 endeksi, 5.704,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,85 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 5.683,95 puan oldu. Toplam işlem hacmi 71,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,72 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,68 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,95 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle 5.704,83 puanla rekor seviyeyi gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Analistler, küresel pay piyasalarında çoğu yatırımcının tatilden dönmesiyle yön arayışının etkili olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların beklendiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.550 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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