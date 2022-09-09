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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşıdı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:02
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşıdı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
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BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 83,64 puan ve yüzde 2,43 değer kazancıyla 3.521,05 puan oldu. Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,88, holding endeksi yüzde 1,28 yükseldi.,

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile spor oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşımasının ardından 3.500-3.540 bandında dengelendi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın dün beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 puanın direnç, 3.380 ve 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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