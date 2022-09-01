Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,56 puan değer kaybederek 3.170,65'e indi.

Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,75 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, Avrupa'da resesyon kaygıları ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın süreceği endişeleri ile küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Öğleden sonra veri gündeminde ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıktığını aktaran analistler, yükselen tahvil faizlerinin seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.