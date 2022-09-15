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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.446,26 puana geriledi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.446,26 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
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Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,70 puan değer kaybederek 3.446,26'ya indi. Toplam işlem hacmi 40,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 8,32 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,53 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanacağı bildirildi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.360 ve 3.280 seviyelerinin destek, 3.500 ve 3.550 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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