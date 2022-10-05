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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 3.460,68 puana yükseldi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 3.460,68 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,65 puan değer kazanarak 3.460,68'e çıktı. Toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,03 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,02 ile elektrik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içinde ise 3. çeyrek şirket bilançoları öncesi yükseliş eğiliminin devam edebileceğini aktaran analistler, öğleden sonra veri gündeminde, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.500 ve 3.550 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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