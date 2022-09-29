Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 azalışla 3.189,95 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,21 puan değer kaybederek 3.189,95'e indi. Toplam işlem hacmi 20,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,30 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile ticaret oldu.

Analistler, dün tahvil faizlerinde görülen gevşemenin küresel pay piyasalarındaki olumlu etkisinin kısa sürdüğünü belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyonun takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 puanın destek, 3.320 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.