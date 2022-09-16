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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 3.372,53 puana yükseldi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 15:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 3.372,53 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,41 puan değer kazanarak 3.372,53'e çıktı. Toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,71 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-15 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.280 puanın destek, 3.440 ve 3.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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