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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 artışla 3.590,87 puana yükseldi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,65 artışla 3.590,87 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,27 puan değer kazanarak 3.590,87'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 28 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,82 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,51 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile turizm oldu.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin dünya borsalarını baskıladığını belirterek, yurt içi piyasaların ise açıklanan işsizlik verileri sonrası pozitif ayrışmaya devam ettiğini söyledi.

İşsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise 2,2 puan azalarak yüzde 9,6'ya geriledi ve Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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