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Borsa günün ilk yarısında geriledİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 azalışla 5.466,45 puana geriledi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,68 azalışla 5.466,45 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledİ
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,64 puan değer kaybederek 5.466,45'e indi. Toplam işlem hacmi 50,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,41 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,64 ile spor oldu.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirterek, Borsa İstanbul'da ise kar satışlarının etkili olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların Noel ve yılbaşı tatilini birleştirmesi ile pay piyasalarında hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.400 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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