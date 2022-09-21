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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 azalışla 3.247,62 puana indi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:41
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91 azalışla 3.247,62 puana indi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,88 puan değer kaybederek 3.247,62'ye düştü. Toplam işlem hacmi 27,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 0,77 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,32 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyir sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ayrıca ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.300 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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