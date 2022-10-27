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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 azalışla 3.935,04 puana geriledi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 14:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,04 azalışla 3.935,04 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,32 puan değer kaybederek 3.935,04'e indi. Toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,95 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yükselttiklerini belirterek, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.

Analistler, küresel ölçekte devam eden resesyon endişeleriyle pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Açıklanmaya devam eden şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları ile hisse bazlı hareketliliğin de sürebileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarında ECB'nin politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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