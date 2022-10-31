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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 artışla 3.928,73 puana yükseldi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 13:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,28 artışla 3.928,73 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,74 puan değer kazanarak 3.928,73'e çıktı. Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,71 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Fed'in bu hafta politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın çarşamba günkü toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Enflasyon ve resesyon endişelerinin yanı sıra artan jeopolitik risklerle yatırımcı fiyatlamalarının zorlaştığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, yurt içinde devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin de sürebileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde ABD'de bölgesel imalat sanayi göstergelerinin öne çıktığını, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.850 puanın destek, 3.950 ve 4.000 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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