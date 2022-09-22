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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,36 artışla 3.289,86 puana yükseldi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:36
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,36 artışla 3.289,86 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,10 puan değer kazanarak 3.289,86'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 24,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile madencilik oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul tarafından BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-21 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkardı.

Analistler, Fed'in gelecek döneme ilişkin projeksiyonları ile ekonomide "yumuşak iniş" beklentilerine gölge düştüğünü belirterek, artan resesyon ihtimaline karşın agresif faiz artırımlarına devam edileceği sinyalinin küresel çapta risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

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