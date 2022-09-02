﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,66 puan değer kazanarak 3.192,40'a çıktı.

Toplam işlem hacmi 30,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,76, holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,84'le bilişim oldu.

Analistler, yatırımcıların öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporunda yer alan verileri beklediğini belirterek, veriler sonrası oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdam artışının yavaşlayacağına, ancak işsizlik oranının yüzde 3,5'de sabit kalarak karışık sinyal vereceğine işaret ediyor.

Ayrıca ABD'de yayımlanacak dayanıklı mal siparişlerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.