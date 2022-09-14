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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,52 azalışla 3.340,39 puana indi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:54
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,52 azalışla 3.340,39 puana indi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,48 puan değer kaybederek 3.340,39'a indi. Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,92, holding endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,46 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor.

Yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 ve 3.300 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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