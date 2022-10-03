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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 artışla 3.202,77 puandan başladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,72 artışla 3.202,77 puandan başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,78 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 3.202,77 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksleri yüzde 0,60 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26'yla ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,44'le spor oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yükseliş eğiminde hareket etmesinin ardından günü de yüzde 1,05 artışla 3.179,99 puandan tamamladı. Endeks, geçen hafta genelinde ise yüzde 3,1 değer kaybetti.

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca kapalı oturumda gerçekleştirilecek ve düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısına dair olası açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.100 puanın destek, 3.250 ve 3.340 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistler eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.

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