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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 artışla 5.414,87 puandan başladı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:03
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya 5.414,87 puandan başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,31 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.414,87 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 1,13 azalışla 5.384,56 puandan kapandı.

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemlerle giderildiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı. Bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi yurt dışında ise ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akşının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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