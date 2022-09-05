5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,98 artarak haftaya 3.254,38 puan ile rekor seviyeden başladı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:10
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,98 artarak haftaya 3.254,38 puan ile rekor seviyeden başladı

Borsa haftaya rekorla başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,63 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 3.254,38 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 2,55 artarak 3.222,74 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da yüzde 2,44 değer kazandı.

Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından küresel piyasaların yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını belirterek, bugün gözlerin yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

Bugün ayrıca yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.300 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
1
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
3
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
4
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
5
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
6
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
7
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.