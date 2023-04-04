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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,99 değer kazanarak günü 4.984,11 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 19:07
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,99 değer kazanarak günü 4.984,11 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 144,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 54 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53 holding endeksi yüzde 3,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,82 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişeleriyle piyasalarda yön arayışının sürdüğünü belirterek, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını vurguladı.

ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta yüzde 0,7 düşüşle piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetmesiyle ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin arttığını söyleyen analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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