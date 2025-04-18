Borsa İstanbul’da Düşüş: 9.371,65 Puan! (18 Nisan 2025)

Günün ilk yarısında aşağı yönlü seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,36 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 9.371,65 puana indi.

Toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,25 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,43 ile orman kağıt basım sektörü oldu.

ABD’nin tarifelerde müzakere sürecine girmesi küresel piyasalarda iyimserliği artırsa da, bugün tatil nedeniyle ABD ve Avrupa piyasaları kapalı.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.450 ve 9.550 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (18 Nisan 2025)