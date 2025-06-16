Borsa İstanbul'da düşüş sürüyor: BIST 100 neden geriledi? (16 Haziran 2025)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,4 puan ve yüzde 0,05 azalışla 9.307,48 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,1 azalırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endekslerinin en çok değer kazanan yüzde 2 ile sigorta olurken, en fazla düşen yüzde 1,35 ile madencilik oldu.

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Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yurt içinde ise açıklanan verilere göre, cari açık nisan ayında 7 milyar 864 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık 15 milyar 815 milyon dolar oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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