Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor: Ne olacak? (12 Haziran 2025)

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor: Ne olacak? (12 Haziran 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,3 düşerek 9.560,45 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,6 puan ve yüzde 1,3 azalışla 9.560,45 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,1 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,2 ile inşaat oldu.

ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler günün geri kalanında ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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