Borsa İstanbul’da günün ilk yarısı: Kazananlar ve kaybedenler (22 Nisan 2025)

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş trendiyle hareket ederek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,8 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.347,44 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 39,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,6 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,17 ile bilişim sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir görülüyor.

Yurt içinde, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) nisan ayında bir önceki aya göre 7,4 puan artarak 177,7 seviyesine yükseldi.

Analistler, günün ikinci yarısında ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi’nde ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının yatırımcılar tarafından takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyeleri direnç, 9.300 ve 9.200 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: BIST 100 9.378 puanda (22 Nisan 2025)