Borsa İstanbul’da günün kazananı kim oldu? (11 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 artarak 11.072,53 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında yükseliş trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 99,90 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 11.072,53 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 53,02 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile spor olurken, tek gerileyen yüzde 0,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin hafiflemesiyle haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, BIST 100 endeksi de yaygın alımların etkisiyle günün ilk yarısını pozitif bir seyirle kapattı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yıllık bazda yüzde 9,16 yükseldi.

Analistler, günün devamında yurt içi ve yurt dışı veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

