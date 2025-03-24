Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş, yüzde 3,5 seviyesini aştı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamlamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından borsa yeni haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksi yüzde 1,35 yükselişle 9 bin 167 puandan başladı.

Açılışın ardından yükseliş yüzde 4'e yaklaştı ve şu sıralar 9.379,09 puandan işlem görüyor.

AÇIĞA SATIŞA YASAK

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta yaşanan sert satışların ardından dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte piyasalarda yoğun satış baskısı oluşurken, endeksteki haftalık kayıp yüzde 16’yı aşmıştı.

Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri geçici olarak yasaklandı. Yasak kapsamında, yatırımcıların gün içinde açığa satış tuşuna basmadan gerçekleştirdiği ve aynı gün içinde kapattığı pozisyonlar da bulunuyor. Bu önlemin amacı, aşırı volatiliteyi kontrol altına almak ve spekülatif hareketleri engellemek.