Borsa İstanbul’da ilk yarıda düşüş. En çok hangi hisseler değer kaybetti? (20 Aralık 2024)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,03 puan ve yüzde 0,27 azalışla 9.739,10 puana geriledi. Toplam işlem hacmi ise 30,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 1,31 ile gıda ve içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin açıklamaları, satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.