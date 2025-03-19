Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 7'yi aştı, ikinci kez devre kesici uygulandı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 7'yi aştı, ikinci kez devre kesici uygulandı!

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla saat 14.08'de devre kesicinin uygulandığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak ikinci kez durdurulduğunu açıkladı. Borsa İstanbul'da işlemler saat 14.38'den itibaren yeniden başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü üç soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 60 puandan başladı.

Açılışta kayıpların yüzde 5'i aşması üzerine endekse bağlı devre kesici uygulandı. İşlemlere 10.30 itibarıyla tekrar başlanırken, Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla devre kesicinin uygulandığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin saat 14.08 itibarıyla geçici olarak ikinci kez durdurulduğunu açıkladı.

Borsa İstanbul'da işlemler saat 14.38'den itibaren yeniden başladı.

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