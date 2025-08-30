Borsa İstanbul’da kritik karar

Borsa İstanbul AŞ, pay bazında devre kesicilerde, endekse bağlı devre kesici mekanizmasında ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralında yapılacak düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Söz konusu düzenlemeler 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yayımlanan duyuruya göre, Pay Bazında Devre Kesici Sistemi, EBDKS ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralında değişiklikler yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna dek yukarı adım kuralı getirilmesi uygulamasında temel alınan BIST 100 Endeksi düşüş oranı yüzde 3’ten yüzde 2’ye indirilecek.

Mevcut durumda BIST 100 Endeksi'nin gün içinde önceki günün kapanışına kıyasla birinci aşamada yüzde 5 ve ikinci aşamada yüzde 7 veya daha fazla gerilemesi halinde devreye giren EBDKS uygulaması tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve endeks değerinin yüzde 6 veya daha çok düşmesi durumunda devreye girecek.

Pay piyasasında Endekse Bağlı Devre Kesici’nin (EBDK) sürekli işlem seansının sona ermesinden önceki 60 dakika içerisinde (mevcut durumda 17.00'den itibaren) devreye girmesi halinde işlemlerin durdurularak kapanış seansı ile yeniden başlatılması uygulamasına esas teşkil eden 60 dakikalık süre 30 dakika olarak (17.30'dan itibaren) uygulanacak.

Pay piyasasında pay bazında devre kesici sonrası emir toplama süresi sürekli işlem yöntemi ile işlem gören tüm paylar için 10 dakika olarak uygulanacak.