14 Temmuz 2025 Pazartesi
İstanbul
25°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Gündem
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Çok sayıda kişi gözlatında...
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Çok sayıda kişi gözlatında...
14 Temmuz 2025 / 09:08
Düzenleme:
14 Temmuz 2025 / 09:08
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında 4 ilde 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
DETAYLAR GELİYOR...
Son Haberler
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Çok sayıda kişi gözlatında...
Fenomen dizi Eşref Rüya’nın senaryosu çalıntı mı? Usta yazar soluğu mahkemede aldı
Cildiniz alarm veriyor! Güneş yanıklarına dikkat
Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!
İstanbul ekibi çıldırdı! Peş peşe 11 transfer açıkladı
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
Kültür Sanat
Yaşam
Yazarlar
Resmi İlanlar
Teknoloji
İpucu
Reklam
Video
Foto Galeri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Gözden Kaçmasın
Kültür Sanat
Reklam
Video
Foto Galeri
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi