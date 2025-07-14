Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Çok sayıda kişi gözlatında...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Çok sayıda kişi gözlatında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında 4 ilde 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Çok sayıda kişi gözlatında...
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