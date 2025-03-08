Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe neden olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan, borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu belirlenmişti. Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlenmişti.

12 TUTUKLAMA

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. 17 şüpheliden 2’si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 12 şüpheli savcılık tarafından tutuklanması, 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince 12 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.