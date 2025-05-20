Borsa İstanbul’da sert düşüş: BIST 100 9.571’e geriledi! (20 Mayıs 2025)

Günün ilk yarısında düşüş trendinde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 97,28 puan ve yüzde 1,01 azalarak 9.571,08 puana indi.

Toplam işlem hacmi 51,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,33 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,53 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,61 ile ticaret sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’nin ticaret ortaklarıyla sürdürdüğü tarife görüşmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü yatırımcılarca dikkatle izlenirken, jeopolitik risklerin azalabileceği yönündeki olumlu beklentiler varlık fiyatlarını etkiliyor.

Analistler, günün kalanında yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksinin izleneceğini, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.