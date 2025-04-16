Borsa İstanbul’da sert düşüş: BIST 100 yüzde 1,19 geriledi (16 Nisan 2025)

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da sert düşüş: BIST 100 yüzde 1,19 geriledi (16 Nisan 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi , günün ilk yarısında yüzde 1,19 düşüşle 9.281,94 puana indi. Küresel piyasalar, ABD-Çin tarife geriliminin etkisiyle dalgalanırken , analistler Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarını ve sanayi üretimi verilerini takip ediyor.

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,85 puan ve %1,19 azalışla 9.281,94 puana indi. İşlem hacmi 43,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,85, holding endeksi %1,64 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, inşaat sektörü %3,93 ile en fazla düşüşü yaşadı.

ABD-Çin tarife gerilimine dair yeni gelişmeler, küresel piyasalarda risk algısını artırarak satış baskısına yol açtı. Yatırımcılar, bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını yakından izliyor.

Analistler, Powell’ın açıklamaları, ABD sanayi üretimi ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100’de 9.200 ve 9.100 destek, 9.400 ve 9.500 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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