Borsa İstanbul'da son durum ne oldu?

Gün içinde endeks, önceki kapanışa göre 67,50 puan gerileyerek, işlem hacmi ise 100,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,17 düşerken, holding endeksi ise yüzde 0,04 kazanç sağladı.

Sektörler arasında sigorta endeksi yüzde 4,04 ile en çok kazanan olurken, bankacılık sektörü en fazla değer kaybeden sektör oldu.

ABD Senatosu'nda Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi toplantısında konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin verilere dayanarak faiz indirimi gerektiğine inanmadığını belirtti. Powell, şunları söyledi:

Ancak en son enflasyon verileri, hafif bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla olumlu veri, enflasyonun yüzde 2 hedefine istikrarlı bir şekilde ilerlediğine olan güvenimizi pekiştirecektir.

Analistler, küresel pay piyasalarında Fed'in gelecek politika adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın için yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Çin'de enflasyon verileri, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de toptan stok rakamlarının takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç olarak önem taşıdığını kaydettiler.