Borsa İstanbul'da Suriye hareketliliği! Tavan yapan yapana...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul'da Suriye hareketliliği! Tavan yapan yapana...

Borsa İstanbul, Suriye'deki iç savaşın tamamen bitmesine adım adım yaklaşırmasına yüzde 1'lik yükselişle tepki verdi. Ülkenin yeniden inşasında Türk şirketlerinin aktif rol oynayacağı beklentisi çimento hisselerinde yukarı yönlü harekete sebep oldu.

Hafta sonu Esad rejiminin devrilmesine Borsa İstanbul'da olumlu tepkiler geldi. Suriye'deki son gelişmelerle beraber 13 yıl boyunca süren iç savaşın sonuna gelindiği şeklinde değerlendirildi.

BIST 100 endeksi haftanın ilk gününün sabah saatlerinde yüzde 1'lik yükselişle 10 bin 188 puan seviyelerini gördü.

Borsa İstanbul'da özellikle Suriye'nin yeniden inşa edilmesine yönelik aktif rol alacağı öngörülen çimento şirketleri sert şekilde yükseldi. Açılışta çimento fabrikaları bulunan Uşak Seramik ve Sanko Holding'in hisseleri yüzde 10 arttı.

Nuh Çimento, OYAK Çimento, ÇİMSA, Limak Doğu Anadolu Çimento ve Çimbeton hisseleri de tavan yaparken Afyon Çimento ise yüzde 8'lik artış görüldü.

Öte yandan, İskenderun Demir ve Çelik hisseleri de sabah saatlerinde yüzde 10 değerlendi.

Çimento fabrikalarıyla ilgili grafikte hisseler böyle yükseldi.

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