Borsa İstanbul’da tarihi rekor

Borsa İstanbul, tarihin en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,58 değer kazanımıyla 11.134,73 puandan kapattı ve bugün tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. Açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana yükseldi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en güçlü performans yüzde 1,37 ile tekstil ve deri sektöründen gelirken, madencilik sektörü yüzde 0,07’lik kayıpla tek düşüş yaşayan sektör oldu.

Yurt içinde bugün tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri yatırımcıların radarında. Yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun bir veri akışı bekleniyor.