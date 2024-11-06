Borsa İstanbul'da Trump rüzgarı. Rekor oranda artış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul'da Trump rüzgarı. Rekor oranda artış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Trump'ın zafer ilan etmesiyle birlikte rekor bir artışa imza attı. Gün ortasında BIST endeksi yüzde 'ün üzerinde değer kazandı

ABD seçimlerinde Donald Trump'un sabah saatlerinde önde gitmesi ve ardından da zafer ilan etmesi İstanbul Borsası'na doping etkisi yarattı.

Sabah açılışta 0,34 yükseliş gösterim 8647,94 puandan güne giriş yapan İstanbul Borsası saatler ilerledikçe yükselişe devam etti.

Donald Trump'ın kendisini ABD'nin 47'nci başkanı olarak ilan etmesiyle birlikte İstanbul Borsasında rekor yükselişe imza atıldı.

Borsa İstanbul saat 13,23 sıralarında yüzde 3,07'lik rekor bir artışa imza attı. Borsa İstanbul 205 puanın üzerindeki bir artışla 8853,81 puana yükseldi.

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