Borsa İstanbul’da VİOP’ta düşüş sürüyor: Haziran kontratı ne olacak? (16 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da VİOP’ta düşüş sürüyor: Haziran kontratı ne olacak? (16 Mayıs 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine bağlı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.893,00 puandan başladı.

Dün satışların hakim olduğu bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,5 kayıpla 10.904,00 puandan kapattı. Akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.887,00 puana geriledi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalarak 10.893,00 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine gümrük tarifelerinin etkileri hakkında makroekonomik verilerden gelen sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikalarındaki belirsizliklere işaret etmesiyle dalgalı bir seyir görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD’de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi yoğun veri gündeminin izleneceğini vurguladı. Teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puan direnç olarak öne çıkıyor.

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