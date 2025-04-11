Borsa İstanbul’da yatay seyir: Gözler küresel verilerde! (11 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da yatay seyir: Gözler küresel verilerde! (11 Nisan 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yatay seyretti, 9.342,22 puana yükseldi. Finansal kiralama kazandırdı, tekstil deri kaybettirdi. Trump’ın gümrük politikaları ve ÜFE verileri piyasaları etkiliyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 3,64 puan ve yüzde 0,04 artarak 9.342,22 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 40,5 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 kazanç sağladı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden yüzde 0,97 ile tekstil deri sektörü oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarındaki sık değişiklikler, yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor ve hisse senedi piyasalarının yönünü etkiliyor.

Analistler, bugün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.300 ve 9.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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