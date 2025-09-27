Borsa İstanbul’da yeni operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul’da yeni operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul'da hisse senetlerine kuşkulu işlemler nedeniyle başlatılan operasyonda devam ediyor. Polis ekiplerinin yeni operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Investco Holding yetkilileri hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet"ten daha önce soruşturma açılmıştı. O dosya genişletildi. Bu kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit edildiği iddiası var.

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

