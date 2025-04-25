Borsa İstanbul’da yükseliş: BIST 100 9.510 Puanda! (25 Nisan 2025)

Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 19,23 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Sektörler arasında finansal kiralama faktoring yüzde 0,76 ile en çok kazandırırken, turizm yüzde 0,20 ile en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik ve güçlü teknoloji şirketi bilançoları pozitif bir hava yaratıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yaptığı verimli görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X’te paylaşımda bulundu.

Şimşek, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump liderliğinde, ticaret, yatırım, savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotik gibi alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye kararlıdır.” dedi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti, sektörel enflasyon beklentileri, haftalık para ve banka istatistikleri ile Standard & Poor’s’un Türkiye değerlendirmesinin; yurt dışında ise ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100’de 9.550 ve 9.650 puan direnç, 9.400 ve 9.300 puan ise destek seviyeleri olarak görülüyor.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (24 Nisan 2025)