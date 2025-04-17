Borsa İstanbul’da yükseliş: BIST 100 günü 9.396 puanda kapattı! (17 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da yükseliş: BIST 100 günü 9.396 puanda kapattı! (17 Nisan 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 yükselişle 9.396,02 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 129,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 128,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,95 kazanç sağladı. Sektörler arasında finansal kiralama faktoring yüzde 6,49 ile en çok kazandıran, turizm ise yüzde 0,28 ile en fazla değer kaybeden oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti. Gecelik borç verme faizi yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 44,5’e çekildi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini piyasa beklentilerine uygun olarak 25 baz puan indirdi.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşının derinleşme endişeleri risk algısını artırırken, karışık bir seyir gözleniyor.

Analistler, yarın yurt içi ve dışı veri gündeminin sakin olacağını, BIST 100’de 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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