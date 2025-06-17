Borsa İstanbul’da yükseliş: Hangi sektörler kazandırdı, hangileri kaybetti? (17 Haziran 2025)

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da yükseliş: Hangi sektörler kazandırdı, hangileri kaybetti? (17 Haziran 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 artarak 9.399,58 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,56 puan ve yüzde 0,1 artışla 9.399,58 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 33,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,06 ile sigorta oldu.

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Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arz endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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