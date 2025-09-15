Borsa İstanbul’da yükseliş rüzgarı (15 Eylül 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,08 puan ve yüzde 4,39 artışla 10.827,12 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 116,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,65, holding endeksi yüzde 4,53 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken en çok kazandıran yüzde 8,78 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken yurt içinde BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderleri 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

