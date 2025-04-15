Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor (15 Nisan 2025)

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor (15 Nisan 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 artışla 9.481,36 puana yükseldi. En çok kazandıran taş ve toprak, en çok kaybettiren finansal kiralama oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş trendiyle hareket etti ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,74 puan, yani yüzde 0,61 artışla 9.481,36 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 40 milyar liraya ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,3, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile taş ve toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,08 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD’nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrası müzakerelere yönelik iyimserlik, olumlu bir hava yarattı ve bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puan direnç, 9.400 ve 9.300 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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