Borsa kırmızıya direndi: Altın rekora yürüdü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dalgalı bir günün ardından günü 27,15 puanlık artışla 10.358,46 puandan tamamladı. Güne güçlü bir açılışla başlayan endeks, gün içinde 10.441,05 puana kadar yükselse de kapanışta yükseliş sınırlı kaldı.

Endeksin gün içi en düşük seviyesi 10.269,95 puan olarak kaydedildi. Önceki kapanışa göre yüzde 0,26’lık bir değer artışı yaşanırken, BIST 30 endeksi yüzde 0,14 yükselerek 11.565,54 puana ulaştı.

Sektörel endekslerde en dikkat çekici artış teknoloji hisselerinde yaşandı (yüzde 0,53). Mali (yüzde 0,42), sanayi (yüzde 0,32) ve hizmetler (yüzde 0,13) endeksleri de artış kaydetti. BIST 100 kapsamındaki hisselerden 49'u yükselirken, 49'u değer kaybetti, 2'si ise yatay seyretti.

Günün en çok işlem gören hisseleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sabancı Holding, Yapı Kredi Bankası ve Akbank öne çıktı.

ALTIN VE DÖVİZ CEPHESİNDE HAREKETSİZLİK SÜRÜYOR

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 3.364,8 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda kilogram fiyatı 4 milyon 310 bin TL’ye yükseldi. Dolar/TL efektif satış kuru ise Merkez Bankası tarafından 40,1397 TL olarak açıklandı.

PETROL FİYATLARINDA SIÇRAMA

Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1’lik artışla 69,7 dolardan alıcı buldu.