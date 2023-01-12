Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı

Borsa'da düşüş devam ediyor. Çarşamba günü BIST100 endeksinde öğleden sonra düşüş hızlandı ve kayıplar yüzde 5'in üzerini gördü.

Endeks 4 bin 755 puana düştü. Bu sebeple endekste devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Çarşamba gününün ilk yarısında yüzde 0,84 düşüşle 4.946,20 puanı gördü.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 4.987,99 puandan tamamladı.

Ekonomist Selçuk Geçer, kişisel sosyal medya hesabından BIST100 endeksinde yaşananlarla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Geçer, dolar/TL kuru da dahil olmak üzere tüm öngörülerini paylaştı.

Geçer, "Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz." diye konuştu.

"BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"

Ekonomist Selçuk Geçer'in ifadeleri şöyle:

– Buna düzeltme diyenlere… Evet düzeltme ama kimi?

– Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere . Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz.

– Borsa ile Bursa arasındaki farkı bile ayırt edemeyip, tepeden hisse alıp, bir de 40 yıllık borsacı havalarına girenlere bir ip ucu… İskender'i meşhur olan borsa değildir.

– Dolar ne zaman 30 olacak diyenlere… Markete git görürsün