12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı

Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı

Borsada son günlerde sert düşüşler yaşanıyor. Ekonomist Selçuk Geçer, Borsada yaşanan düşüş sonrası bir değerlendirme yaptı. Geçer, "Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz." dedi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 09:58
Takip Et

Borsa neden düştü? Selçuk Geçer açıkladı

Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
+
Aa
-

Borsa'da düşüş devam ediyor. Çarşamba günü BIST100 endeksinde öğleden sonra düşüş hızlandı ve kayıplar yüzde 5'in üzerini gördü.

Endeks 4 bin 755 puana düştü. Bu sebeple endekste devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Çarşamba gününün ilk yarısında yüzde 0,84 düşüşle 4.946,20 puanı gördü.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 4.987,99 puandan tamamladı.

Ekonomist Selçuk Geçer, kişisel sosyal medya hesabından BIST100 endeksinde yaşananlarla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Geçer, dolar/TL kuru da dahil olmak üzere tüm öngörülerini paylaştı.

Geçer, "Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz." diye konuştu.

"BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"

Ekonomist Selçuk Geçer'in ifadeleri şöyle: 

Buna düzeltme diyenlere… Evet düzeltme ama kimi?

Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere . Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz.

Borsa ile Bursa arasındaki farkı bile ayırt edemeyip, tepeden hisse alıp, bir de 40 yıllık borsacı havalarına girenlere bir ip ucu… İskender'i meşhur olan borsa değildir.

Dolar ne zaman 30 olacak diyenlere… Markete git görürsün

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

AHMET
12.01.2023 10:01
selçuk geçer yine sevindi  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
2
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
5
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi
﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi
﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi
﻿7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
﻿7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
﻿7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
﻿Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak
﻿Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak
﻿Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.