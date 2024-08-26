Borsa neden düşüyor?

Cuma günü borsa yüzde 2,5 düştü. Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 3’e yaklaştı.

Seans kapandı ve Cemal Enginyurt “Mehmet Şimşek istifa etti” tweetini attı.

Daha sonra kıyamet koptu.

Yok efendim borsayı Mehmet Şimşek istifa edecek söylentileri düşürüyor, ekonomiye zarar veriyor!

Anadolu’da bir söz var oynamak istemeyen gelin yerim dar dermiş.

Bizim borsanın da bahanesi gibi.

Borsanın derdi başka.

Tamam bu cuma günü Mehmet Şimşek istifa etti söylentileri nedeniyle düştü! İyi de bu borsa 21 Temmuz tarihinden beri hep düşüyor. Bir gün yükseliyor ise 3 gün düşüyor. 21 Temmuz’dai endekse bir bakın lütfen! 11 bin 100 puan seviyesinde. Bugün geldiği nokta 9 bin 600 puan seviyesi.

Demek ki neymiş; borsa sadece cuma günü düşmemiş.

O hâlde şu soruya yanıt aramak lazım:

Bu borsa neden son bir ayda yüzde 12,044 düştü?

Bu sorunun tek yanıtı var: PARASIZLIK!

Evet borsanın derdi parasızlık.

Borsaya yeni para girişi olmadığı için düşüyor.

Son haftalarda yabancı çıkışı var. Gerçek yabancının yanı sıra bıyıklı yabancı çıkışı da var.

Özetle bizim borsaya para girmediği gibi çıkıyor da.

Borsa İstanbul’a yeni para girişi aylardır yok. Yerli fonların ve üç beş zavallı fon yöneticisinin gayreti ve endeks mühendisliği ile ayakta duruyor.

Endeks mühendisliği nedir?

Endeks üzerinde ağırlığı olan hisseyi yukarı taşıyarak borsayı yükseltme. Bakıyorsun 550 hisse senedinden 400’ü düşmüş 10 tanesi yükselmiş diğerlerinde tık yok.

Akşam eve gidiyorsunuz eşiniz sizi gülerek karşılıyor:

-Hadi iyisin borsa yükselmiş!

İşte bu borsacı için küfür gibi…

Endeks yüzde 1 yükselmiş ama adamın hissesi yüzde 3 düşmüş.

Her şey endeks değil. Endeksi mühendislikle yükseltiyorlar.

Bazen de bunu yapamıyorlar.

Yapmaya kalkınca yabancı satışı geliyor.

Artık borsaya küçük yatırımcı da gelmiyor. Niye gelsin ki?

Dışarıda yüzde 50 mevduat faizi var.

Geçen yıllar geldi çünkü alternatifi yoktu. Enflasyon yüzde 80, faiz yüzde 22…

Adam araba almak istiyor 2. elin fiyatı sıfırdan yüksek. Konut almak istese fiyatlar uçmuş.

O zaman borsaya çaresiz geliyordu.

Şimdi borsada oyuncular ve fonlar tek başına…

Yani özetle parasız borsa düşer.

Kimse günah keçisi aramasın.

Şirketlerin konkordato ilan edip iflas ettiği, bireysel iflasların arttığı, şirket bilançolarının küçüldüğü bir ülkede borsanın yükselmesini mi bekliyorsunuz?