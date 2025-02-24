Borsa operasyonunun perde arkasında ne var?

TÜSİAD soruşturması üzerinden daha günler geçmeden Türkiye yeni bir gündemi tartışmaya başladı.

SPK’nın borsa soruşturması.

Borsada ne oldu?

TÜSİAD soruşturması ile borsada sert bir düşüş bekleniyordu. Düşmesi de doğal bir olaydı. Çünkü siz Türkiye’nin en dev şirketlerinin bulunduğu bir derneğin üst düzey 2 yöneticisini ekonomi kötü dediği koluna polis girerek adliyeye sorguya getiriyorsunuz.

Belki seçmene bir mesaj veriyorsunuz ama bu sizin ülkenin imajı ve yurtdışından ülkenize yatırım için gelen-gelecek olan yatırımcı psikolojisi için kötü bir şey.

Sonuç olarak herkes ertesi günü borsaya baktı.

Borsada tık yok!

Normal şartlarda bile para girişi olmaması sebebiyle düşen borsa bankacılık sektörü hisselerinin yüzde 2 yükselmesiyle birlikte günü artı kapattı.

En ilginci ise tahvile alış geldi ve tahvil faizleri düştü. Oysa son günlerde tahvilde yabancı satışı olduğunu herkes biliyordu.

Sihirli bir el borsaya ve tahvil piyasasına dokunmuş ve şu algıyı yaratmıştı:

Bakın TÜSİAD soruşturmasına rağmen borsa düşmedi, tahvil faizleri geriledi!

Bu bir algı yönetimi mi yoksa güçlü ekonomi işareti mi siz karar verir.

Mesela borsa son bir yıldır yerinde sayıyor.

Örnek mi?

Alın size örnek:

21 Şubat 2024:

BİST100- 9312

Şişecam- 52,30 TL

Koç Holding- 174 TL

21 Şubat 2025:

BİST100- 9602

Şişecam- 36,02 TL

Koç Holding- 150,6 TL

Demek ki neymiş borsa senin ekonomine güven vermediği için yerinde sayıyormuş. Hatta fiyatlar 1 yıl öncesine gitmiş.

Peki SPK cuma günü neyi inceleyecek?

Önce şunu söyleyeyim SPK’nın duyurusu yanlıştı. Kurum zaten borsadaki tüm hareketleri inceliyor ve soruşturuyor. Yani bunu ekstra bir açıklama ile duyurmasına gerek yoktu. Gerçekten borsada düşüş yönünde bir sabotaj varsa bunu çıkartacaktır.

Bu açıklama bu nedenle gereksizdi.

O halde bu kime ne fayda sağladı?

Bunun içinde sosyal medya trollerine bakmak gerekiyor. 24 saattir Yapı Kredi Yatırım’a ve oradan da Koç Holding’e saldırıyorlar.

Yani TÜSİAD operasyonunu Koç Holding’e bağlamaya çalışıyorlar.

Bunu yaparken de borsayı bilmeyen cahil cühela ile yapıyorlar.

Yapı Kredi Yatırım Türkiye’de en çok işlem hacmi olan 3 aracı kurumdan biri. Milyonlarca yerli ve yabancı müşterisi var.

Halen algı yapalım derken aslında borsa yatırımcısını korkutup kaçırıyorlar. Yıllar önce de benzeri yapılmıştı. Borsada manipülasyon iddiası ile onlarca yatırımcı gözaltına alınmış gazetecilere poz verilmişti.

Sonrası mı?

Yerinde sayan bir borsaya sahibiz!