Borsa ve altın rekor seviyeyi görecek. Bunlara yatırım yapanlar çok kazanacak

Borsa ve gram altında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yaşanan rekor seviyeler yatırımcısına çok kazandırdı. BIST 100 endeksi 11 bin 113 puan seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise 2570 liraya yükselerek rekor kırdı. Peki borsa ve altında görülen sert yükselişin nedeni ne?

Yurt dışı basında ise gözler ABD’deki siyasi gelişmelerde. Hafta ABD eski başkanı Donald Trump, seçim mitingi esnasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken Trump kulağından hafif yara aldı. Peki Trump’a saldırı girişimi piyasalardaki durumu nasıl etkiler?

Ekonomist Hikmet Baydar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gerek ABD’de duyurulan enflasyonun beklentilerin altında gelmesi gerekse Suriye ile barış görüşmelerinin yapılacağına dair haberler borsaya ivme kazandırdığını belirten Baydar, borsanın 11 bin 113 puan seviyelerini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

BORSA İÇİN KRİTİK SEVİYE: ‘DENEME İHTİMALİMİZ YÜKSEK’

Borsanın dolar bazında yatay seyirde dalgalanmaya devam ettiğini söyleyen Baydar, Dolar bazındaki zirveyi test etmesi için 11 bin 352 puan civarına gelmesi gerektiğini, bu nedenle 11 bin 352 puan seviyesini deneme ihtimalinin yüksek olduğunu, hafta içerisinde bu seviyeyi test edebileceğimizi ifade etti.

Borsada orta vadeli yukarı sinyallerin devam ettiğini ifade eden Baydar, risk göstergelerinin de henüz ciddi bir kar realizasyonu geleceğini göstermediğini, önümüzdeki günlerde borsada yabancı ilgisinin devam edebileceğini söyledi.

Güçlü direncin dolar bazında 359’lu seviyelerde olduğunu gördüğümüzü belirten Baydar, bu seviyenin TL karşılığına bakacak olursak 11 bin 847 puan olduğunu, yani borsada gerçek kar satışı gelebilecek seviyenin 11 bin 847 puan civarında olduğunu ifade etti.

BORSADA HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK

Önümüzdeki süreç içinde not artırımı beklentilerinin ve Suriye ile barış görüşmelerinin bölgede riskin azaltılması anlamına geldiğini ve önümüzdeki süreç de borsanın yukarı trendi zorlamaya devam edeceğini düşündüğünü belirten Baydar, 11 bin 847 direncine kadar bir hareketin olacağını düşündüğünü ifade etti.

GRAM ALTINDAKİ REKORUN NEDENİ BELLİ OLDU!

ABD’de enflasyonun beklentilerin altında gelmesi sebebiyle Fed’in eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin arttığını söyleyen Baydar, bu nedenle ons altının 2411 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini, Bunun gram altını da yukarı doğru çektiğini söyledi.

Dolar/TL’de 33’lü seviyelere geldiğini hatırlatan Baydar, doların 32’li seviyelerden 33’e gelmesinin, ons altının 2370’lerden 2411 dolarlara gelmesinin gram altını da yukarı çektiğini ifade etti.

YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Baydar, “Gram altında da dolar/TL’de aşağı hareket olmadığı sürece ons altındaki yukarı sinyallerine paralel olarak bir yukarı hareketin devamını beklersek çok da yanlış olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

2600 LİRA MÜMKÜN MÜ?

Gram altının 2600 lirayı deneme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Baydar, “Altında hala yön yukarı. Faiz indirimleri geldikçe yukarı trend devam edecektir” ifadelerini kullandı.