Borsa yatırımcıları dikkat! En çok borcu olan ve en az borcu olan şirketler belli oldu

Borsa İstanbul’da 2025 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek süre talep eden şirketler hariç olmak üzere tamamlandı.

Açıklanan finansal tablolara göre net borcu negatif seviyede olan ve güçlü net nakit pozisyonu ile öne çıkan 20 şirket belirlendi.

En az borcu bulunan şirketler listenin ilk sırasında sigorta sektörünün önemli oyuncularından Ray Sigorta A.Ş. yer aldı. Ayrıca perakende, gayrimenkul ve madencilik sektörlerinden şirketler de net nakit fazlası ile dikkat çekti.

EN YÜKSEK NET BORCA SAHİP ŞİRKETLER LİSTELENDİ

Söz konusu bilanço döneminde, dikkat çeken bir diğer liste ise net borcu en yüksek olan şirketler oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en yüksek net borca sahip 20 firma kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu şirketlerin toplam net borcu 2025 yılı birinci çeyreğinde yaklaşık 2 trilyon 217 milyar 486 milyon TL olarak hesaplandı. En yüksek net borca sahip olan şirketin borç miktarı ise yaklaşık 578 milyar TL oldu.

NET BORCU EN YÜKSEK 20 ŞİRKET

20 - Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER): 31 milyar 478 milyon TL

19 - Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA): 34 milyar 534 milyon TL

18 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): 36 milyar 834 milyon TL

17 - Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): 43 milyar 929 milyon TL

16 - Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM): 46 milyar 983 milyon TL

15 - Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA): 49 milyar 274 milyon TL

14 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN): 49 milyar 640 milyon TL

13 - Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM): 56 milyar 97 milyon TL

12 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL): 56 milyar 163 milyon TL

11 - TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL): 57 milyar 820 milyon TL

10 - Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL): 65 milyar 358 milyon TL

9 - Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES): 66 milyar 128 milyon TL

8 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL): 84 milyar 407 milyon TL

7 - Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): 89 milyar 277 milyon TL

6 - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE): 100 milyar 210 milyon TL

5 - Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): 103 milyar 420 milyon TL

4 - Arçelik A.Ş. (ARCLK): 114 milyar 697 milyon TL

3 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS): 125 milyar 563 milyon TL

2 - Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): 328 milyar 773 milyon TL

1 - Koç Holding A.Ş. (KCHOL): 578 milyar 801 milyon TL

NET NAKİT POZİSYONUNDA ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER AÇIKLANDI

2025 birinci çeyrek finansal sonuçlarına göre, net borcu negatif olan ve dolayısıyla güçlü net nakit pozisyonuna sahip 20 şirket de belirlendi. Bu listede perakende, sigorta, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve madencilik sektörlerinden şirketler dikkat çekti.

NET BORCU EN DÜŞÜK 20 ŞİRKET (TERS SIRALAMA)

20 – Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL): –13,9 milyar TL

19 – Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO): –15,4 milyar TL

18 – Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG): –16,5 milyar TL

17 – Tera Yatırım A.Ş. (TERA): –18,0 milyar TL

16 – Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA): –19,6 milyar TL

15 – Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL): –23,8 milyar TL

14 – Anadolu Sigorta A.Ş. (ANSGR): –24,3 milyar TL

13 – Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK): –25,5 milyar TL

12 – Tüpraş A.Ş. (TUPRS): –25,6 milyar TL

11 – Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG): –27,9 milyar TL

10 – ICBC Turkey Bank A.Ş. (ICBCT): –31,5 milyar TL

9 – Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK): –99,8 milyar TL

8 – Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI): –118,6 milyar TL

7 – QNB Finansbank A.Ş. (QNBTR): –367,8 milyar TL

6 – Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): –553,8 milyar TL

5 – Akbank T.A.Ş. (AKBNK): –575,4 milyar TL

4 – Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB): –664,7 milyar TL

3 – Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN): –788,5 milyar TL

2 – Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN): –861,0 milyar TL

1 – Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR): –868,1 milyar TL